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Турецкие военные обстреляли окрестности города Айн-Иса

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие военные обстреляли окрестности города Айн-Иса
Фото: соцсети

Турецкие войска и джихадисты протурецких военизированных формирований возобновили артиллерийские обстрелы окрестностей населенного пункта Айн-Иса на севере провинции Ракка. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА».

«Местные источники известили, что сегодня на рассвете турецкие оккупанты и члены бандформирований, действующие под их командованием, обстреляли из тяжелой артиллерии район Айн-Иса, причинив ущерб имуществу и сельскохозяйственным угодьям местных фермеров», - говорится в сообщении агентства «САНА».

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