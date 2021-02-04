Турецкие военные обстреляли окрестности города Айн-Иса
4 февраля 2021, 17:07[ «Аргументы Недели» ]
Турецкие войска и джихадисты протурецких военизированных формирований возобновили артиллерийские обстрелы окрестностей населенного пункта Айн-Иса на севере провинции Ракка. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА».
«Местные источники известили, что сегодня на рассвете турецкие оккупанты и члены бандформирований, действующие под их командованием, обстреляли из тяжелой артиллерии район Айн-Иса, причинив ущерб имуществу и сельскохозяйственным угодьям местных фермеров», - говорится в сообщении агентства «САНА».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.