Анатолий Вассерман: В состав РФ рано или поздно войдёт не только Донбасс, а вся Украина

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4 февраля 2021, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

России предсказали более масштабную интеграцию. Так, Анатолий Вассерман выразил уверенность, что в состав РФ рано или поздно войдёт "не только Донбасс, а вся Украина…". По его мнению, именно такой замысел держит в голове руководство нашей страны. Об этом ТК «Царьград» разместил материал на своем сайте.



Публицист, политолог Анатолий Вассерман в программе "Интервью" на телеканале Царьград высказался по поводу шансов на дальнейшую интеграцию России и Донбасса.

Эксперт считает, что РФ стоило бы добиваться включения в свой состав не только ДНР и ЛНР, но и всей Украины в целом. Он выразил уверенность, что рано или поздно именно так и случится.

«Полагаю, что рано или поздно не только Донбасс, а вся Украина, за исключением разве что Галичины, станет, несомненно, и полностью русской», - заявил Вассерман.

Политолог признался, что де-факто уже считает Украину частью России. По его мнению, именно такой замысел держит в голове руководство России, «если перевести официальную позицию с дипломатического языка на человеческий».

Он также сказал: «Насколько я могу судить, все маневры властей Российской Федерации на этом направлении ориентированы в конечном счете на то, чтобы громадное русское большинство граждан Украины наконец-то вспомнило, что оно большинство. Вспомнило, что оно русское».