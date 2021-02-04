Эсминец ВМС США демонстративно прошел Тайваньский пролив

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4 февраля 2021, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американский военный корабль прошёл сегодня, 4 февраля, через Тайваньский пролив, информацию подтвердили в командовании ВМС США. Это стало первым таким демонстративным проходом после инаугурации президента Джо Байдена 20 января, сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на агентство France-Presse (AFP).

В заявлении 7-го флота США (в зону ответственности входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана) говорится, что эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke совершил «транзит» по водному пути, разделяющему материковую часть Китая и Тайвань.

Военные корабли США периодически проводят учения в проливе, вызывая гневную реакцию Китая, который настаивает, что Тайвань является частью его территории, напоминает AFP. Пекин считает любые боевые корабли иностранных государств, проходящие через пролив без его разрешения, нарушителями китайского суверенитета. В заявлении 7-го флота США также говорится, что проход ракетного эсминца «Джон Маккейн» «демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». «Военные США продолжат летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», — говорится в заявлении.

Проход произошёл после того, как два американских разведывательных самолёта пролетели в минувший понедельник через воздушное пространство Тайваня.

В прошлом году китайская боевая авиация совершила рекордные 380 вторжений в зону противовоздушной обороны Тайваня, при этом некоторые аналитики предупреждают, что напряженность между двумя сторонами к настоящему времени достигла пика.



Напоминаем, Тайвань является одной из горячих точек в отношениях США и Китая, которые традиционно включают торговую войну двух крупнейших мировых экономик, а также территориальные споры КНР с соседями в Южно-Китайском море, где американские военные корабли периодически появляются ради «свободы навигации».