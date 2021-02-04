EADaily: Украинский закон о «переходном периоде» предусматривает переход Черноморского флота РФ Киеву и отсутствие амнистии

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4 февраля 2021, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины опубликовало проект закона о переходном периоде для «оккупированных» Крыма и Донбасса. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на комментарий Бориса Грызлова.



Документ почти на 100 страниц был обнародован на официальном сайте украинского министерства. «Переходный период», в ходе которого осуществится «полная реинтеграция» территорий ЛДНР обратно в состав Украины, авторы документа разделили на конфликтный (продолжается сейчас) и постконфликтный.

Предполагается, что Крым и Донбасс «после вывода войск РФ» на время перейдут под контроль международных администраций. В этой операции не смогут участвовать представители России и ее союзники из ОДКБ.

При этом на Донбассе планируют создать не «свободные экономические зоны», а территории приоритетного развития из-за «негативной коннотации». Черноморский флот навсегда переходит в собственность Украины (Харьковские соглашения признают неконституционными). Закон обяжет СНБО синхронизировать украинские санкции против России с мировыми, чтобы не уступать им по жесткости. При этом полная амнистия исключена, а те, кто «не совершал тяжких преступлений», все равно могут быть ограничены в правах.

Согласно закону, жители оккупированных районов не смогут использовать для пересечения границ Украины российские паспорта, которые Москва «незаконно массово выдает на Донбассе и в Крыму». Обладателям паспортов РФ на Донбассе и в Крыму будет грозить ответственность в соответствии с законами Украины, если они попытаются воспользоваться данным документом.Законопроект о «переходном периоде» прокомментировал полпред России Борис Грызлов в ходе заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, состоявшегося 3 февраля.

«Так называемый законопроект о государственной политике переходного периода, сочиненный киевской властью, грубейшим образом нарушает Минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины», — цитирует Грызлова ТАСС.

По его словам, данный законопроект фактически означает односторонний выход Киева из Минских соглашений. Как отмечают эксперты, Украина, чувствуя поддержку новой администрации США, будет пробовать зафиксировать новый нормативный пакет и новые переговорные линии. Скорее всего это означает начало нового периода эскалации в зоне конфликта на Донбассе.

Остается лишь гадать, что еще должен сделать Киев, чтобы Москва поняла наконец, что Украина не будет исполнять Минские соглашения, никогда. Зато это понимание давно уже пришло к жителям ЛНР и ДНР. Они и слышать не хотят о «воссоединении» с Украиной, которая уже заранее записала их в «люди второго сорта». В итоге республики встали на открытый курс объединения с Россией.