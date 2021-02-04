Расчеты ЗРК С-300 ВВО отразили авианалет условного противника на учении

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4 февраля 2021, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Забайкальском крае с военнослужащими соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) состоялось тактическое учение по охране воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Были отработаны действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника и выполнены задачи по развертыванию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

В ходе выполнения учебно-боевых задач расчеты ЗРК выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей.

Для выполнения задач был задействован модернизированный радиовысотомер семейства ПРВ-13.

В завершении учения зенитчики выполнили электронные пуски, поразив около 20 воздушных целей «противника».

В учении приняли участие около 200 человек, было задействовано до 30 единиц специальной техники.