В Ленинградской области прошла конференция специалистов ПВО

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4 февраля 2021, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Ленинградской области на территории зенитного ракетного полка Западного военного округа (ЗВО) прошла ракетно-стрелковая конференция с участием специалистов зенитных ракетных войск Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Основной целью мероприятия был анализ проведения этапов подготовки и проведения тактических учений с боевой стрельбой зенитных ракетных подразделений и результатов боевой подготовки в 2020 году.

Проведенные в Астраханской области на базе учебного центра боевого применения зенитных ракетных войск тактические учения с боевой стрельбой показали высокую готовность подразделений объединения к выполнению задач по предназначению.

Конференция, в которой приняли участие командиры зенитных ракетных соединений и воинских частей, начальники командных пунктов, а также командиры дивизионов (всего более 60 военнослужащих) прошла под руководством начальника зенитных ракетных войск Ленинградкой армии ВВС и ПВО полковника Валерия Кириллова.