Танк «Армата» будет представлен на выставке в Абу-Даби

Новейший российский основной боевой танк Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата» впервые представят за пределами России на Международной выставке вооружения и техники IDEX-2021, которая будет проходить в Абу-Даби во второй половине февраля. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию пресс-службы Рособоронэкспорта.
«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — сообщили в пресс-службе российской компании. Министр промышленности Денис Мантуров заявлял о готовности к выходу на серийное производство нового танка в 2021 году, а также о прохождении танком Т-14 испытаний в Сирии.
«Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая разработчика «Арматы» концерн «Уралвагонзавод», станет оружейный салон IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ)», — добавили в агентстве.
Напоминаем, что в декабре прошлого года генеральный директор Государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов говорил о серийных поставках танков Т-14 в Вооруженные силы Российской Федерации начнутся в 2021 году. Между Министерством обороны РФ и «Уралвагонзаводом» заключен контракт на покупку 132 танков «Армата». Он включает в себя Т-14, тяжелые боевые машины пехоты Т-15 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16.
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