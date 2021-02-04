Индия получит первый полковой комплект С-400 до конца текущего года

Индия до конца 2021 года получат первый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» из пяти заказанных осенью 2018 года. В настоящее время индийские военные проходят обучение работе на С-400 в России. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на слова заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, которые он сказал на международном авиасалоне Aero India 2021.
«Индийские специалисты в январе 2021 года прибыли в Россию и приступили к обучению работе с данной системой. Поставка Индии С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года», — рассказал заместитель директора ФСВТС. Постановка на боевое дежурство в составе сил ПВО Индии первого подразделения, оснащенного С-400, планируется на конец 2021 — начало 2022 года.
Контракт на поставку индийским военным пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 был подписан в октябре 2018 года, во время визита в Индию Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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