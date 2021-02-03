ТК «Царьград»: НАТО рассматривают вопрос о нападении на Калининград и Крым

Аргументы Недели → Армия 13+

3 февраля 2021, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Где начнётся «последняя война на Земле»? Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл две точки на карте. Он заметил, что в НАТО рассматривают вопрос о нападении на Калининград и Крым. Соответствующие учения уже ведутся. В случае начала конфликта вероятность использования ядерного оружия может оказаться высокой.

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил решительное заявление начальника стратегического командования ВС США адмирала Чарльза Ричарда о возможном начале ядерной войны. Об этом пишет ТК «Царьград».

Он не исключил, что конфликт с применением данного типа вооружений может начаться с Россией и Китаем. Притом эскалация противостояния может произойти очень быстро. Американский военный добавил, что Москва и Пекин якобы действуют агрессивно на международной арене.

«Это говорит об общей тенденции не только в Пентагоне, но и в блоке НАТО. Наша стратегия предусматривает применение ядерного оружия, в случае нападения на нас либо на наших союзников. Это прямо прописано, опубликовано и не скрывается. А НАТО рассматривает вопрос нападения на Калининград. Например, буквально неделю назад обсуждали открыто. Также отрабатывались вопросы по потенциальному захвату Крыма. Вместе с Румынией американцы проводили учения. Поэтому такой настрой в Североатлантическом альянсе существуе»т, - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, формируя в голове подобные замыслы, руководители Соединённых Штатов слабо представляют последствия. А они между тем, безусловно, будут страшными.

«Они не отдают себе полного отчета в том, что такая война будет последней на Земле. Потом, следующая война будет только с дубинками, палками. Остатки человечества начнут новое движение от первобытнообщинного строя к цивилизации. Вот это страшно. Насмотревшись мультиков и фильмов в Голливуде, в США считают, что смогут одержать победу. Они убеждены, что ничего в этом страшного нет, если такой ядерный конфликт начнется. Но это фантазии, причем - страшные фантазии, которые чреваты гибелью всего человечества», - резюмировал Кнутов.