Напряженность в США не закончилась и после инаугурации Байдена, войска вновь стягиваются в столицу Америки

Аргументы Недели → Армия 13+

3 февраля 2021, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

После инаугурации Джо Байдена военные не покинули Вашингтон — напротив, к ним продолжают поступать подкрепления. Руководство Национальной гвардии США не раскрывает цели стягивания войск в столицу, однако некоторые политики-демократы открыто заявляют, что солдаты будут «искоренять тёмные силы расизма, белого шовинизма и дезинформации», об этом сообщает интернет-издание EADAily, ссылаясь на телеканал Fox News.

Как поясняет телеканал, на прошлой неделе в Вашингтоне находились нацгвардейцы из 23 штатов. Но теперь их стало ещё больше. На вопросы репортеров к Национальной гвардии о численности подкреплений там не смогли ответить. Но по данным Fox News, военных прислали и другие штаты. Есть видеозаписи, на которых солдаты выходят из автобусов в центре города, рядом с Капитолием.

«Что они все там делают? Опять-таки руководство Национальной гвардии не хочет нам говорить, — возмущается ведущий телеканал Карлсон Такер. — Официальный представитель заявил, цитирую: «По соображениям секретности операций мы не будем входить в подробности текущей миссии». Ого! В нашей столице солдаты, но мы не имеем права знать. Всё ясно. А вот губернатор штата Иллинойс Джейби Прицкер не стеснялся говорить о цели всего этого, он изложил её очень чётко. В пресс-релизе, объявляя об отправке новых солдат в Вашингтон, Прицкер объяснил, цитирую: «Мы должны искоренить тёмные силы расизма, белого шовинизма и дезинформации, создавшие эту ситуацию».

«Вдумайтесь! — призывает Такер. — Военных направили в Вашингтон бороться с дезинформацией. Скажете что-нибудь, что не понравится губернатору-демократу, и он пошлёт войска. Разве в такой стране вы росли? Наверное, нет. Так в Америке дела не делаются. Не делались со времён Гражданской войны. Никто из ныне живущих никогда не видел ничего подобного. Так почему же все, все делают вид, что это совершенно нормально — размещать в столице тысячи военных для борьбы с «дезинформацией»? Ну, очевидно, потому что они это поддерживают. Они считают, что нет ничего плохого в мобилизации армии для подавления мнений внутри страны».

Напоминаем, что ранее командование Национальной гвардии США сообщало о выводе своих войск из Вашингтона. На время инаугурации в столице США по разным данным было сосредоточено от 25 тыс. до 27 тыс. нацгвардейцев.