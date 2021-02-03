С космодрома ВКС Плесецк осуществлен запуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2.1Б»

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3 февраля 2021, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Во вторник, 2 февраля, в 23 часа 45 минут (мск) с пусковой установки (ПУ) № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщает группа информационного обеспечения ВКС.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1Б» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета РКН.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в 2021 году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск «Союз-2» с северного космодрома был успешно проведен 3 декабря 2020 года.