Вертолетный полк ЮВО получил 7 новых ударных геликоптеров Ка-52 «Аллигатор»

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3 февраля 2021, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Семь новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступили в полк армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующийся в Ростовской области. В ближайшее время состоятся первые плановые полеты «Аллигаторов» по программе боевой подготовки. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Вертолеты были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя на военный аэродром, где производится их окончательная сборка.

Летчики, не имеющие опыта управления вертолетами Ка-52, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России.

Боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились его скоростные и маневренные возможности. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения «Аллигатора». Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника.