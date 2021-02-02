Предприятия ОАК передали Вооруженным Силам 147 военных самолетов

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2 февраля 2021, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передали Вооруженным Силам 147 летательных аппаратов. Об этом заявил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, сообщает ДИМК Минобороны РФ.

«Обсудим ход реализации государственного оборонного заказа на поставку и сервисное обслуживание авиационной техники. В прошлом году предприятия ОАК поставили в Вооруженные Силы 147 летательных аппаратов, в том числе первый серийный многофункциональный истребитель Су-57», - заявил Шойгу в ходе «селектора».

Он напомнил, что в 2020 году совершили свои первые полеты модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МСМ. Завершены два долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

«В текущем году важно наращивать производство по перспективным образцам вооружения - многофункциональным истребителям пятого поколения Су-57, новым тяжелым военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А», - поставил задачу министр.

По его оценке, «не менее важной задачей является воспроизводство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиационном заводе, сегодня поговорим о том, как обеспечить планомерную загрузку авиационных предприятий и решить ряд технологических задач».