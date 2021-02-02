Фронтовые бомбардировщики ЮВО отработали тактику бомбометания

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2 февраля 2021, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пилоты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южного военного округа (ЮВО) отработали сложные пилотажные элементы и бомбометание на полигоне в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В течение летного дня экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного полка отработали элементы сложного пилотирования, двигаясь со скоростью до 1900 км/ч. В полёте экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты и «бочки» на высоте до 6 тыс. м.

В ходе выполнения задач лётчики применили комплексы радиоэлектронного подавления «Хибины», что позволило им преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.

Применяя навесные комплексы радиоэлектронного подавления, экипажи многофункциональных бомбардировщиков ЮВО создали ложные цели для наземных средств ПВО и скрыли своё реальное нахождение в воздушном пространстве.

Бомбоштурмовой удар был нанесён осколочно-фугасными боеприпасами П50Т с высот от 500 до 1100 м по наземным целям, имитирующим бронетехнику и инженерные укрепления условного противника. Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля.

Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано около 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, порядка 15 единиц наземной техники и более 100 военнослужащих ЮВО из числа лётного состава, группы руководства полетами, наземного и технического обеспечения.