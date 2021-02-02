В США проходит испытания новый ударно-транспортный вертолет CH-53K King Stallion, предназначенный для морской пехоты

Аргументы Недели → Армия 13+

2 февраля 2021, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Управление развития авиационных систем ВМС США сообщило, что первая испытательная морская эскадрилья (VMX-1) провела тестовые посадки в условиях ограниченного пространства и территории места приземления нового тяжелого ударно-транспортного вертолета CH-53K King Stallion, разработанного для Корпуса морской пехоты (КМП) США. Об этом сообщает портал «Defenсe Вlog».

Согласно сообщению командования ВМС США, размещенному в Twitter, экипаж VMX-1 отработал посадку CH-53K King Stallion в замкнутой зоне приземления на авиабазе морской пехоты Нью-Ривер (штат Северная Каролина). Посадка в замкнутом пространстве - это техника, используемая экипажами вертолетов в боевых и иных условиях, когда взлетно-посадочные полосы или официальные зоны посадки недоступны.

King Stallion, по мнению «Defenсe Вlog» — это лучший вертолет большой грузоподъемности, когда-либо построенный правительством США. Он расширит возможности транспортировки личного состава боевой техники и материальных средств. . Геликоптер оснащен тремя новыми двигателями General Electric T-408, которые являются более мощными и более экономичными, чем T-64, которые в настоящее время устанавливаются на CH-53E.

Вертолет CH-53K - один из лучших вариантов для выполнения таких задач, как гуманитарная помощь, транспортировка войск, эвакуация раненых (CASEVAC), поддержка сил специальных операций и поисково-спасательных операций (CSAR). Независимо от задачи, самолет обеспечивает высочайшую степень безопасности для своего экипажа и десанта в любых условиях.