EADaily: Минобороны Армении назвало заявление Баку об обстреле «абсолютной ложью»

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2 февраля 2021, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство обороны Армении опровергло заявление Государственной пограничной службы Азербайджана об обстреле армянскими военнослужащими Газахского района на северо-западе соседней республики. Об этом сообщает интернет-издание EADaily.

Ранее Госпогранслужба Азербайджана заявила, что 2 февраля около 05.00 по местному времени подразделения ВС Армении обстреляли из пулемётов территорию в направлении погранично-боевого пункта в Газахском районе, граничит с Тавушской областью Армении.

«Это абсолютная ложь», — указали ранее во вторник в Управлении по информации и связям с общественностью Минобороны Армении, комментируя заявление азербайджанской стороны.