Российские «Ярсы» вышли на маршруты боевого дежурства

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2 февраля 2021, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Ракетных войсках стратегического назначения начались учения с выводом автономных пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения. Об этом сообщает Группа информационного обеспечения РВСН РФ.

В темное время суток автономные пусковые установки вышли на полевые позиции. Военнослужащие отработали вопросы совершения марша протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

В учении будут задействованы современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

На вооружении Новосибирского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».