В Военно-воздушной академии прошла выставка научных разработок

Аргументы Недели → Армия 13+

2 февраля 2021, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Научные и образовательные организации вуза представили свои новейшие и перспективные разработки в области беспилотной авиации, роботизированных комплексов, радиоэлектронного оборудования, авиационного вооружения, информационных технологий, инженерно-технического обеспечения полетов и других сфер деятельности вуза. Об этом сообщает группа информативного обеспечения ВКС РФ.

Всего было продемонстрировано порядка 30 экспонатов. Были представлены: малогабаритный радиоприемный комплекс военного метеоролога, беспилотный медицинский комплекс, роботизированное устройство охраны и обороны позиционного района, комплекс оценки защищенности силовых установок летательных аппаратов от повреждения посторонними предметами, программно-аппаратный комплекс изучения систем управления полетом самолета и многие другие экземпляры.

Мероприятие прошло под руководством начальника Военно-воздушной академии генерал-полковника Геннадия Зиброва. Специальная комиссия определит победителей выставки, которые представят свои наработки в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021», Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» и других площадках.