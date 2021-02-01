В Черном море прошли совместные американо-украинские военно-морские учения

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1 февраля 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

Как сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ, целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп. Отмечается, что все элементы обучения было спланировано и отработано в соответствии со стандартами процедурами НАТО.

В ВМС ВСУ подчеркнули, что это первые в текущем году тренировки типа PASSEX с кораблями США, что является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами.

«Проведя двусторонние тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство. Взаимодействие и двусторонние учения с нашими партнерами проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности. Я с нетерпением жду будущих возможностей совместных тренировок с украинским флотом», - отметил командир ракетного эсминца Porter ВМС США Томас Ралстон.

Напоминаем, ранее новостной портал «Авиапро» сообщал о том, что эсминец ВМС США и танкер «Laramie» первоначально планировали участвовать в совместных военно-морских учениях с Украиной у юго-западного побережья Крыма, но позже американские корабли и украинские катера по неизвестной причине переместились в территориальные воды Украины.