Для чего Минобороны разворачивает в Сибири и на Урале комплекс РЭБ «Поле-21»?

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1 февраля 2021, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Центральный военный округ развернет в Сибири и на Урале новейшие комплексы РЭБ «Поле-21», которые предназначены для подавления электронных сигналов на площади в сотни квадратных километров. Об этом сообщает российское издание «Известия», ссылаясь на свои источники в Министерстве обороны РФ.

Комплекс РЭБ «Поле-21» Урал и Сибирь поставит радиоэлектронные помехи «для систем спутниковой навигации, а также будут препятствовать полетам беспилотников, ударам крылатых ракет и другого высокоточного оружия», сообщает газета «Известия». Система способна не только заглушать сигналы со спутников, но и вносить в сигналы искажения, формируя ложные координаты. Кроме того, эта система может полностью заглушить связь и любую электронную трансляцию на обширных площадях. По словам экспертов, новинка радикально усилит защиту российской территории.

В прошлом году начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) генерал-лейтенант Юрий Ласточкин пояснил, что современные системы позволяют сорвать высокоточную навигацию носителей управляемого оружия и снизить вероятность поражения критически важных объектов промышленной и оборонной инфраструктуры нашей страны.

В комплексе «Поле-21» используется не одна или несколько машин, а до сотни разнесенных на большое расстояние друг от друга передатчиков помех. Каждым из них можно управлять удаленно, активировать и выключать при необходимости. Это позволяет покрыть плотными помехами обширную область площадью в сотни квадратных километров.