«АННА-Ньюс»: «Зеленые береты» провели секретную операцию в Йемене

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1 февраля 2021, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Спецназ Армии Соединенных Штатов Америки, известный как «Зеленые береты», провел секретную операцию на территории Йемена. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию, размещенную в мировой сети.



Спецназ Сухопутных сил США провел секретную боевую операцию на территории Йемена. В Интернете были опубликованы фотографии, на которых запечатлены разбившийся беспилотник MQ-1C Grey Eagle и стоящие рядом бойцы американских сил специального назначения. Судя по местности, снимки сделаны в йеменской провинции Шабва. В этом регионе наблюдает засилье исламистских террористических организаций «Исламское государство» (запрещено в РФ) и «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в РФ). Дата проведения съемки неизвестна.



Журналист из агентства «АННА-Ньюс», судя по экипировке военнослужащих на фотографиях, считает, что в операции на территории Йемена были задействованы бойцы сил специального назначения Армии (Сухопутных сил) США, более известные как «зеленые береты». В их задачу входило обследование места падения беспилотника MQ-1C Grey Eagle, а также съем или ликвидация установленной на нем аппаратуры. На заднем плане фотографии замечен вертолет Bell 412, который доставил спецназовцев в точку высадки. Стоит отметить, что в данном случае, спецназ выполнял не свойственную для «Зеленых беретов» задачу.

Напоминаем, что с середины 1990-х годов в Йемене активно действуют террористические группировки, которые исповедуют идеологию радикального ислама. В условиях новой гражданской войны, вспыхнувшей в стране в 2014 году, в стране усилились позиции запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида на Аравийском полуострове». Армия США регулярно проводит против них операции. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию, размещенную в мировой сети.



Спецназ Сухопутных сил США провел секретную боевую операцию на территории Йемена. В Интернете были опубликованы фотографии, на которых запечатлены разбившийся беспилотник MQ-1C Grey Eagle и стоящие рядом бойцы американских сил специального назначения. Судя по местности, снимки сделаны в йеменской провинции Шабва. В этом регионе наблюдает засилье исламистских террористических организаций «Исламское государство» (запрещено в РФ) и «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в РФ). Дата проведения съемки неизвестна.





Журналист из агентства «АННА-Ньюс», судя по экипировке военнослужащих на фотографиях, считает, что в операции на территории Йемена были задействованы бойцы сил специального назначения Армии (Сухопутных сил) США, более известные как «зеленые береты». В их задачу входило обследование места падения беспилотника MQ-1C Grey Eagle, а также съем или ликвидация установленной на нем аппаратуры. На заднем плане фотографии замечен вертолет Bell 412, который доставил спецназовцев в точку высадки. Стоит отметить, что в данном случае, спецназ выполнял не свойственную для «Зеленых беретов» задачу.

Напоминаем, что с середины 1990-х годов в Йемене активно действуют террористические группировки, которые исповедуют идеологию радикального ислама. В условиях новой гражданской войны, вспыхнувшей в стране в 2014 году, в стране усилились позиции запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида на Аравийском полуострове». Армия США регулярно проводит против них операции.