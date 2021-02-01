EADaily: ВМФ РФ разместил в сирийском Тартусе корабль-невидимку, вооруженный ракетами

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1 февраля 2021, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военно-морской флот России разместил в сирийском порту Тартус патрульный корабль проекта 22160 (корвет) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением, который морские радары практически обнаружить не могут. Об этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаюсь на информацию, поступившую из различных источников.

Командование Черноморского флота подтвердило накануне, 31 января, что корвет «Дмитрий Рогачев» прошел через проливы Босфор и Дарданеллы и встал на якорь в порту Тартус арабской республики. Об этом пишет интернет-издание Israel Defense.

Корабль будет выполнять задачи в составе постоянной оперативной группы ВМФ России в Средиземном море.

«Дмитрий Рогачев» — второй из трех кораблей-невидимок в составе Российского флота проекта 22160. Согласно сайту Defense Blog, этот корвет может находиться в автономном плавании 60 дней, при дальности плавания 6000 морских миль (свыше 11 тыс. км). Его максимальная скорость 30 узлов (более 55 км/ч), водоизмещение 1700 тонн. Экипаж - 80 матросов старшин и офицеров.