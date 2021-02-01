Кравчук предложил провести украинский референдум по Крыму и Донбассу

Аргументы Недели → Армия 13+

1 февраля 2021, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на всеукраинский референдум, заявил экс-президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на эфир ТК «Украина 24».

Во время эфира телеканала «Украина 24» в воскресенье вечером, рассуждая о том, какие вопросы стоит вынести на референдум, Кравчук заявил, что тема Донбасса и Крыма сегодня является «наиболее болезненной», поскольку она по-разному воспринимаются политическими силами Незалежной.

«Они (украинские политики – ред.) разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум – ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», – сказал Кравчук.

По его словам, главным вопросом референдума должно быть «то, что Украина является цельной, независимой, с возвращением ее территорий». Он уверен, что эта позиция, не ставится под сомнение международными партнерами Украины.