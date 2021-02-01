«Известия»: Индия планирует в этом году закупить у России МиГ-29 и Су-30МКИ, несмотря на угрозу санкций со стороны США

Аргументы Недели → Армия 13+

1 февраля 2021, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Индия планирует до конца года завершить сделку по закупке у России МиГ-29 и Су-30МКИ. Об этом «Известиям» заявил посол республики в РФ Венкатеш Варма. По его словам, сейчас идет обсуждение цены и технических характеристик самолетов. Как только оно завершится, стороны приступят к поставкам. Посол также подчеркнул: Индия не боится американских санкций CAATSA, которые могут последовать от новой администрации США за покупку российского вооружения.

В комитете Госдумы по обороне «Известиям» сообщили, что давление со стороны Соединенных Штатов не что иное, как недобросовестная конкуренция и желание продать Индии свои истребители вместо российских. Нью-Дели планирует запросить 21 самолет МиГ-29 и 12 Су-30МКИ. За покупку российских истребителей Индии могут грозить санкции США, согласно действующему с 2017 года «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Американцы уже угрожали Индии рестрикциями за покупку систем С-400. Не далее, как 15 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило: Вашингтон вряд ли даст Нью-Дели разрешение на покупку российских систем противовоздушной обороны С-400 в обход CAATSA. Ранее администрация Трампа заставила индийцев отказаться от сделки на 5,5 млрд долл, речь шла о покупке у России пяти ракетных комплексов С-400.