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Армейский корпус Северного флота провел комплекс мероприятий боевой и оперативной готовности

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Армейский корпус Северного флота провел комплекс мероприятий боевой и оперативной готовности
Фото: соцсети

В соответствии с планом боевой подготовки в подразделениях армейского корпуса Северного флота состоялся комплекс мероприятий боевой и оперативной подготовки под названием неделя боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

В течение недели в соединениях и воинских частях проходили комплексные тренировки по развертыванию пунктов управления и их работе. Также проводились занятия с командным составом по слаживанию подразделений, управлению войсками и оперативной подготовке.

Мероприятия проводились на уровне подразделений, частей и соединений, а также в составе армейского корпуса. При этом отрабатывались вопросы выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности.

Военнослужащие отработали организацию взаимодействия между подразделениями и отражение внезапной атаки противника на особо важные объекты.

ША

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