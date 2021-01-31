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Украинский эксперт озвучил «плохой» и «очень плохой» варианты решения донбасского кризиса.

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский эксперт озвучил «плохой» и «очень плохой» варианты решения донбасского кризиса.
Фото: соцсети

У Украины исчерпались все «компромиссы» для Донбасса, о чем заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Сами непризнанные республики стремятся к защите суверенитета, а Россия требует от Киева выполнения невыполнимых Минских договоренностей. Ни одна из сторон к компромиссам не готова. В свете такого положения, Жданов считает, что возможны только «плохой» и «очень плохой» сценарии развития военного конфликта в шахтерском крае. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».

Под «плохим» сценарием Жданов понимает отказ Украины от Минских соглашений с заявлением о невозможности их реализации. А «очень плохим» сценарием эксперт называет как раз полностью выполненные договорённости по «Минску-2» «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», − цитирует слова Жданова РИА Новости.

Специалист не стал предсказывать, какой именно вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский. Дело в том, что политика первого лица государства по Донбассу держится в строжайшем секрете.

Эксперт считает заявление украинского гаранта Конституции о наличии разных вариантов решение донбасского кризиса – знаковым. На деле, сначала Зеленский вещал о некоем плане «А» по Донбассу, а со временем чаще стал говорить о плане «Б», однако подробности и того и другого планов неизвестны. В действительности, кулуарах президентской администрации муссируется тема о каких-то пяти «супер-планах», но тоже без уточнений. Что касается войны Украины против Донбасса, Жданов считает самым вероятным сохранение замороженного статуса в ближайшие несколько месяцев.

ША

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