Старший офицер СБУ организовал банду киднепперов из полицейских

Аргументы Недели → Армия 13+

31 января 2021, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Киевской области правоохранители разоблачили и задержали банду, которую организовал подполковник Службы безопасности Украины. В состав этой криминальной группы входили украинские полицейские оперативники, сообщило новостное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.

По информации Нацполиции, в криминальной группе было семь человек, двое из которых являлись сотрудниками оперативных подразделений, а организатор - подполковник СБУ. Банда занималась похищениями с целью получения выкупа, разбойными нападениями с применением насилия. Целью ее деятельности было обогащение участников группировки.

Отмечается, что у каждого из членов банды были определенные функции в рамках разработанной схемы работы. В ходе следствия правоохранители задокументировали 11 преступлений, а ущерб гражданам оценивают в 5 млн грн.

Фигурантам предъявили обвинения в бандитизме, незаконном лишении свободы или похищении людей, вымогательстве, разбоях, незаконном обращении с оружием. Обвинительный акт направлен в суд.