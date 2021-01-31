Провокация кораблей ВМС США в водах у берегов Крыма могла привести к столкновению с российским флотом

Аргументы Недели → Армия 13+

31 января 2021, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По сообщению новостного портала «Авиапро» эсминец ВМС США «Porter» и танкер «Laramie» первоначально планировали участвовать в совместных военно-морских учениях с Украиной у юго-западного побережья Крыма, но позже стало известно о том, американским и украинским кораблям, по неизвестной причине, пришлось переместиться в территориальные воды Украины.

В маневрах принимали участие два корабля ВМС США и три военных катера ВМС Украины, при этом, в учениях также были задействованы средства морской авиации Украины. Тем не менее, судя по переносу района военных учений, стороны опасались, что Россия готова будет ответить на подобные провокации рядом с Крымом, начав свои военные учения с привлечением кораблей российского флота и боевой авиации.

Из-за отсутствия официальных комментариев со стороны ВМС Украины и ВМС США, на данный момент остаётся неизвестным тот факт, что именно отрабатывалось в рамках военных манёвров, при этом, остаётся неизвестным и тот факт, куда пропал второй американский ракетный эсминец, также вошедший в воды Черного моря несколько дней назад.