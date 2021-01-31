Аргументы Недели → Армия 13+

31 января 2021, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что от России ждут самоубийства, но у нашей страны всегда был собственный путь. Не в Донбассе дело, а в защите суверенитета. Об этом пишет ТК «Царьград».

Присоединение Донбасса к России вполне реально, считает Безпалько. Он отметил: люди имеют полное право отсоединиться от одного государства и присоединиться к другому. И в мире немало таких примеров. Например, Мальвинские или Фолклендские острова. Их долгое время делили Великобритания и Аргентина.

Жители Донбасса демонстрировали и демонстрируют, с какой страной они видят свое будущее. У них есть право на самоопределение. Многие уже получили российское гражданство.

От присоединения территорий Донецкой и Луганской народных республик Россия получит выгоду. Во-первых, несколько миллионов лояльного населения, отметил политик. В ситуации демографического кризиса рабочие руки будут явно не лишними. Эти люди - плоть от плоти русского народа. Им не нужно адаптироваться и ассимилироваться, изучать язык и культуру России.

Из недостатков присоединения - необходимость РФ вкладывать средства. Запад почти наверняка введет новые санкции, нарастит давление. Но и без присоединения Донбасса это давление будет все равно наращиваться.

Наших противников не устраивает не то, что Россия поддерживает Донбасс, а то, что она вообще в принципе существует, развивается и что она смеет заявлять о собственном пути в мире. От нас ждут самоубийства, самодеструкции, разрушения. Вот тогда с нами примирятся. Поэтому в данной ситуации, я думаю, не стоит смотреть на минусы. Надо ориентироваться на свой собственный путь, на то, какие цели и задачи мы ставим перед собой, - сказал Богдан Безпалько в беседе с Царьградом.