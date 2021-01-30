Российский ЧФ встретил американские эсминцы широкомасштабными военно-морскими маневрами с учебно-боевой стрельбой

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30 января 2021, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Корабли ЧФ ВМФ Российской Федерации проводят в Черном море масштабные маневры, в оперативной близости от мест нахождения американских эсминцев «Дональд Кук» и «Портер». В учениях, помимо надводного флота, принимают участие береговые противокорабельные ракетные комплексы и морская авиация. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».



Украинские СМИ сразу стали описывать действия российской стороны в истеричном свете. По их мнению, манёвры ВМФ России развёрнуты из-за опасения перед зашедшими в акваторию двумя эсминцами американских ВМС «Дональда Кука» и «Портера».



Первым в Черное море прибыл эскадренный миноносец Donald Cook. Неделю назад он вошёл в акваторию с поставленной командованием задачей «укрепления безопасности в регионе».



В ответ Минобороны России объявило проведение полномасштабных учений рядом с местом дислокации американцев. Были задействованы истребители Су-30, бомбардировщики Су-24, корабли и мощные береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал».



Маневры заключались в отработке нанесения ударов по надводным целям. Американцы направили в воздушное пространство Черноморского региона, для контроля за ситуацией самолет радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.