Алиев и Эрдоган обсудили деятельность мониторингового центра в Карабахе

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30 января 2021, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в субботу по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом открытие и будущую деятельность Совместного российского-турецкого мониторингового центра в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу с открытием (Совместного) российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе. Главы государств выразили уверенность в том, что начало работы центра послужит обеспечению прочного мира и безопасности в регионе», - говорится в сообщении.

Собеседники выразили удовлетворение ходом выполнения соглашения, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 9 ноября 2020 года. Они также обсудили участие турецких компаний в восстановительных работах на перешедших под контроль Баку территориях.

«Кроме того, в ходе разговора отмечена важность взаимной поддержки в борьбе с пандемий», - уточнили в пресс- службе.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта открылся вблизи населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана. Меморандум о его создании был подписан 11 ноября по итогам переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акара.