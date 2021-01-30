Российско-турецкий центр по мониторингу за перемирием в Карабахе станет основой мира в регионе

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30 января 2021, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта будет способствовать установлению прочного мира в регионе, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на торжественной церемонии открытия центра в субботу. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«Выражаем уверенность в том, что работа Совместного центра будет способствовать установлению прочного мира на многострадальной карабахской земле и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта», - сказал Фомин.

Он отметил, что Азербайджан сторона под непосредственным руководством президента Ильхама Алиева проделал колоссальную работу по созданию центра и его оснащению.

Фомин подчеркнул, что с самого начала было организовано тесное взаимодействие с Минобороны Турции, которое позволило в сжатые сроки разработать и подписать организационные документы, необходимые для функционирования совместного центра.

Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами министерств обороны РФ и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.

Штаб Совместного центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны.

В церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Аскер оглы Гасанов, замминистра обороны РФ Александр Фомин и замминистра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.