Вакцинированных от коронавируса военнослужащих привлекут в качестве доноров

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30 января 2021, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 1 тыс. вакцинированных от коронавирусной инфекции военнослужащих проходят исследования на определение вируснейтрализующей активности плазмы крови для отбора в качестве доноров. В лечебных учреждениях Минобороны России с ноября 2020 года успешно применяется метод лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией плазмой доноров, вакцинированных от CОVID-19. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Первой организацией, применившей данный метод, стал Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко в города Москвы. В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в городе Санкт-Петербург проводится научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения плазмы вакцинированных при лечении новой коронавирусной инфекции.

Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших. В качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител. Эта около 10 % от общего числа всех привитых.

В 2020 году в военно-медицинских организациях Минобороны России уже накоплено более 100 литров плазмы вакцинированных. С хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. В 2021 году планируется заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы.