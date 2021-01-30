Корабли БФ РФ отработали задачи постановки и обезвреживания минных полей в Балтийском море

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30 января 2021, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Большой десантный корабль (БДК) «Минск» Балтийского флота в составе выполнил задачи по минным постановкам в морском полигоне в Балтийском море, поставив в общей сложности более 20 учебных донных мин. Также, в рамках выполнения задач по предназначению в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базового тральщика «Леонид Соболев» и рейдового тральщика «Леонид Перепечь» обезвредила мины, поставленные условным противником. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Кроме минирования акватории экипаж большого десантного корабля отработал защиту от оружия массового поражения на переходе морем. При этом основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.

В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

Также в ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены 20 из 20 учебных мин, поставленных экипажем большого десантного корабля «Минск».

На завершающем этапе учения экипажи тральных кораблей уничтожили макеты плавающих мин огнем малокалиберной артиллерии, а также отработали задачи по радиационной, химической и биологической защите.