Участвовавшая в войне с Грузией 58-я армия завершила первый цикл маневров этого года

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30 января 2021, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В общевойсковых соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в республиках Северная Осетия, Чечня, Дагестан и Южная Осетия, завершились учения с применением современного вооружения и военной техники (ВВТ) на общевойсковых полигонах. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В ходе учения подразделения общевойсковой армии ЮВО отработали алгоритмы оборудования полевых пунктов управления на неподготовленных территориях, подразделения войск связи выполнили нормативы по их развертыванию и обеспечили работу штаба объединения и соединений в полевых условиях. Кроме того, комплекс специальных задач выполнили подразделения радиационной, химической, биологической защиты и радиоэлектронной борьбы ЮВО.

Всего в учении приняло участие около 3 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц ВВТ, в том числе современные бронеавтомобили «Тигр-М», бронированные санитарные автомобили «Линза», танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 203-мм самоходные пушки «Пион», боевые машины пехоты БМП-3 и новейшие комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5.