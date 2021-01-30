Черноморский флот России получил еще один боевой корабль, вооруженный «Калибрами»

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30 января 2021, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Севастополе прошла торжественная церемония по приёму в состав Черноморского флота (ЧФ) новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Грайворон». Перед началом церемонии Андреевский флаг нового корабля был освящён в храме Архистратига Михаила в присутствии членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Церемония подъёма Военно-Морского Флага и включения новой единицы в состав флота прошла на борту корабля на причале Минная стенка с участием начальника главного штаба ВМФ адмирала Александра Витко и командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова.

Также в мероприятии приняли участие представители судостроительного завода, руководство администрации Севастополя, ветераны и гости мероприятия.

Церемония прошла с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе. После подъёма Андреевского флага экипаж мрк «Грайворон» начнёт отработку специальных курсовых задач и уже в феврале 2021 года приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

МРК «Грайворон» является девятым кораблём модернизированной серии «Буян-М». Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» — охрана и защита экономической зоны государства.