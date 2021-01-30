С-400, проданный Турции, уступает по характеристикам аналогам, состоящим на вооружении ПВО РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

30 января 2021, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военный эксперт Алексей Валюженич сообщил «МК», что Пентагон вряд ли сможет получить ценные сведения изучая захваченный «Панцирь-С1». И главная причина – серьезное отличие экспортной версии данного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) от тех его версий, которые производятся для Вооруженных сил России.



«Панцирь-С1Э» - экспортная версия комплекса ПВО «Панцирь-С1», который стоит на вооружении армии России. В отличие от модификации производимой для Вооруженных сил РФ, экспортный вариант производится с другой технологической начинкой и устанавливается на колесную базу грузовика MAN SX 8x8 немецкого производства. В таком исполнении комплекс эксплуатируется войсками ПВО Объединённых Арабских Эмиратов, которые, к слову, поддерживают Халифу Хафтара.

Предположительно, ЗРПК «Панцирь-С1Э» ливийскому фельдмаршалу поставляют ОАЭ. В течение последних двух лет «Панцири» прикрывали войска Хафтара в боях на западе страны. Считается, что с их помощью сбиты не менее 20-ти турецких ударных беспилотников.

При отступлении армии Хафтара несколько комплексов «Панцирь-С1Э» были уничтожены и захвачены силами Правительства национального согласия Ливии. Предположительно, именно один из этих комплексов попал в руки американских военных, которые тесно сотрудничают с Триполи.

«Когда современные образцы вооружений отправляются на экспорт, всегда учитывается возможность того, что они попадут в руки вероятного противника. Так делают и у нас, и в США. Никто не отправляет на продажу самое-самое лучшее. Как пример - поставленные в Турцию зенитные системы С-400, которые по своему функционалу уступают тем, которые прикрывают наше воздушное пространство. Аналогично и с экспортным вариантом «Панциря». Он использует не такую широкую номенклатуру боеприпасов и, как я думаю, в нём не такая современная электроника и основные узлы. Так что единственное, что смогут узнать американцы – это как работает «эмиратовский» вариант», - подчеркнул эксперт.