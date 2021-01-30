Aviapro: Самолет разведки НАТО попытался помешать работе средств ПВО РФ, в воздух был поднят российский перехватчик

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30 января 2021, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Несколько часов назад норвежский военный самолёт радиоэлектронного подавления Falcon 20 приблизился к границам России в воздушном пространстве над Баренцевым морем и попытался помешать работе российских средств противовоздушной обороны. ВКС России подняли в воздух истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, который после проведения процедуры опознания самолёта НАТО, оттеснил последний от российских границ, таким образом прервав его военную миссию.

Для опознавания воздушной цели и блокирование нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», - сказано в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

В российском оборонном ведомстве особо подчеркнули, что нарушения российских воздушных границ допущено не было, однако, попытки мешать работе российских средств ПВО являются очень опасным шагом со стороны НАТО. Не исключено, что Россия может пойти на аналогичные меры, начав глушить радары ПВО размещенные в северо-восточной части Норвегии своими средствами РЭБ.