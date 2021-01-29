До конца 2021 года 35-я дивизия РВСН будет доведена до полного 4-полкового состава

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29 января 2021, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

До конца 2021 года четвертый полк Барнаульской дивизии РВСН заступит на боевое дежурство на подвижном грунтовом ракетном комплексе «Ярс-С». Об этом доложил в пятницу в ходе Единого дня приемки военной техники командир дивизии генерал-майор Александр Прокопенков.

«Продолжается перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С». Дивизия с декабря 2020 года несет боевое дежурство в составе трех ракетных полков. Очередной ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом мобильного базирования «Ярс-С» заступит на боевое дежурство в конце 2021 года. Таким образом, перевооружение соединения будет завершено в полном объеме», - сказал он.

По его словам, надежность поступивших на вооружение межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», поставленных на боевое дежурство в 2020 году, подтверждена успешным учебно-боевым пуском контрольно-серийной ракеты в ходе тренировки стратегических ядерных сил 9 декабря 2020 года.