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Ракета-носитель «Ангара» может доставить в космос полезную нагрузку массой до 23 тонн

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Ракета-носитель «Ангара» может доставить в космос полезную нагрузку массой до 23 тонн
Фото: соцсети

Недавний запуск с космодрома Плесецк тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» подтвердил возможность выведения на низкую орбиту полезной нагрузки массой до 23 тонн. Об этом сообщил в пятницу в ходе Единого дня приемки военной техники заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Запуском ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» в рамках летно-конструкторских испытаний подтверждена возможность выведения полезной нагрузки до 23 тонн», - сказал он. По его словам, в рамках выполнения программы запусков 2020 года расчетами Воздушно-космических Сил в IV-м квартале ракетами-носителями «Союз-2.1б» выведены на орбиту космические аппараты «Глонасс-К» и блок из трех космических аппаратов «Гонец-М». «Цели пусков достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме», - сказал он.

ША

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