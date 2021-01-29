Ракета-носитель «Ангара» может доставить в космос полезную нагрузку массой до 23 тонн
29 января 2021, 14:20[ «Аргументы Недели» ]
Недавний запуск с космодрома Плесецк тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» подтвердил возможность выведения на низкую орбиту полезной нагрузки массой до 23 тонн. Об этом сообщил в пятницу в ходе Единого дня приемки военной техники заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
«Запуском ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» в рамках летно-конструкторских испытаний подтверждена возможность выведения полезной нагрузки до 23 тонн», - сказал он. По его словам, в рамках выполнения программы запусков 2020 года расчетами Воздушно-космических Сил в IV-м квартале ракетами-носителями «Союз-2.1б» выведены на орбиту космические аппараты «Глонасс-К» и блок из трех космических аппаратов «Гонец-М». «Цели пусков достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме», - сказал он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.