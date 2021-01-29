Сухопутные войска и ВДВ в 4-м квартале 2020 года получили 244 единицы бронетанковой техники

Аргументы Недели → Армия 13+

29 января 2021, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сухопутные и Воздушно-десантные войска получили в 4-м квартале 2020 года 244 единицы новых и отремонтированных образцов бронетанкового вооружения и техники. Об этом в пятницу сообщил в ходе Единого дня военной приемки заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены 86 новых и 158 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники», - сказал он. По его словам, поставлены 996 новых и 85 отремонтированных автомобилей, более 350 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», более 920 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

В интересах Воздушно-космических Сил поставлены полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», 15 новых и 18 отремонтированных самолетов, 13 новых и 10 прошедших ремонт вертолетов, 6 единиц космических средств, 50 новых и 46 отремонтированных радиолокационных станций.

В интересах Военно-Морского Флота поставлено 4 новых боевых корабля, 1 новая и 1 отремонтированная подводные лодки, 9 новых и 11 отремонтированных кораблей и судов обеспечения, более 160 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения, береговой ракетный комплекс «Бал».

Замминистра сообщил, что продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. В IV квартале принято 11 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования, 22 составные части подвижных и стационарных комплексов.