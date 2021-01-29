Крымские кораблестроители спустили на воду новейший патрульный корабль, созданный для ЧФ РФ

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29 января 2021, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня, 29 января 2021 года, на ООО «Судостроительный завод «Залив» (город Керчь) состоялась торжественная церемония спуска на воду четвертого в серии патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», строящегося для ВМФ России на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» совместно с керченскими судостроителями (входит в состав АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» (группа компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс»). Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова в церемонии спуска корабля на воду принял участие Начальник Главного штаба ВМФ Адмирал Александр Витко. Церемонию также посетил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. В торжественном митинге на церемонии принимали участие руководство АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», представители администрации города Керчь, судостроители и ветераны Военно-Морского Флота.

Современные корабли проекта 22160 спроектированы АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург) по заказу Главного командования ВМФ России и предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, выполнения задач антипиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим кораблям и судам, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, эскортирования кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов, а также операций в дальней морской и океанской зонах.

Согласно данным АО «Северное ПКБ», корабли проекта 22160, водоизмещением не более 1700 т, обеспечивают длительное присутствие в дальней морской зоне (автономность – 60 суток). Максимальная скорость кораблей – не менее 25 узлов, они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий размещения экипажа (60 человек). Для увеличения

поискового потенциала и проведения поисково-спасательных операций на кораблях предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Кроме того, корабли оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.

Корабль, Приказом Главкома ВМФ России назван в честь контр-адмирала Военно-морского флота СССР, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова, был заложен 08 мая 2016 года. Сергей Котов (1912 – 1999 г.г.) – контр-адмирал, . участник обороны Одессы и Севастополя, участвовал в освобождении Новороссийска, Крыма, Румынии. В мае 1944 года за мужество и героизм удостоен звания Героя Советского Союза. Передать корабль ВМФ России планируется до конца текущего года. «Сергей Котов» пополнит состав Черноморского флота.

На сегодняшний день три корабля проекта 22160 (головной корабль «Василий Быков», первый из серии «Дмитрий Рогачев», второй из серии «Павел Державин») уже несут службу в составе Черноморского Флота. На стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» ведется строительство еще двух единиц данного проекта - «Виктор Великий» и «Николай Сипягин».