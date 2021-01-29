США резко наращивают свое военное присутствие в регионе Персидского залива, это к войне?

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29 января 2021, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пентагон готовит почву для увеличения количества своих баз на территории маликията Саудовской Аравии, об этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на телеканал Al-Arabia. Ранее в этом месяце глава Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Средний и Ближний Восток) генерал Кеннет Маккензи заявил о том, что Минобороны США достигло предварительной договоренности с Эр-Риядом об использовании различных авиабаз и морских портов в западных регионах королевства в случае вооруженного конфликта с Ираном.

Королевский флот Саудовской Аравии совместно с корабельными ударными группами ВМС США и Королевского флота Великобритании завершили в минувший четверг совместные учения в Персидском заливе.

Более того, стало известно, что Пентагон ведет переговоры о возможности использования трех военных баз в Саудовской Аравии в качестве «ключевых районов сосредоточения» в случае войны на Ближнем Востоке. Судя по всему, Минобороны США не исключают дальнейшего роста напряженности в отношениях с Ираном вплоть до вступления с ним в прямой вооружённый конфликт в ближайшей и среднесрочной перспективе. Представители CENTCOM заявили, что они уже провели рекогносцировку в саудовском порту Янбу и отработали вопросы логистики, включая выгрузку с кораблей на берег материалов военного назначения. Американские военные также присматриваются к авиабазе Аль-Малик Фейсал в Табуке и к авиабазе Аль-Малик Фахд в Таифе (обе находятся на территории Саудовской Аравии).

Газета The Wall Street Journal и интернет-издание Defense News сообщают, что эта подготовка стартовала еще год назад и Эр-Рияд уже профинансировал работы по частичной реконструкции некоторых военных объектов. Данная программа продолжается уже при администрации нового президента США Джо Байдена несмотря на то, что последний заявлял о намерении вернуться к ядерной сделке с Ираном.