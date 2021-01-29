СБУ объявила в розыск основателя батальона «Пятнашка» ополчения ДНР

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29 января 2021, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Служба безопасности Украины объявила в розыск основателя интернационального батальона «Пятнашка» Ахру Авидзба (позывной «Абхаз»). Об этом 28 января сообщило новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию пресс-службы СБУ.

«Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО / ООС на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области», – говорится в сообщении.

Ахра Авидзба – Герой ДНР, легенда войны в Донбассе, основатель и бывший командир интернационального батальона «Пятнашка», позывной «Абхаз», едва ли не последний из оставшихся в живых «самородков» и добровольцев первого призыва времен 2014–2015 годов.

По словам сотрудников украинской спецслужбы, Абхаз скрывается в ДНР и непризнанной республике Абхазия. Следователи СБУ заочно предъявили предварительное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-3 – создание террористической группы или террористической организации; ч. 2 ст. 146 – насильственный арест, задержание, похищение или лишение свободы человека; ч. 1 ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, отправка гражданского населения на принудительные работы, разграбление национальных ценностей и пр.).