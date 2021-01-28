260 семей военнослужащих в Калининграде получат служебные квартиры

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28 января 2021, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Для обеспечения военнослужащих Балтийского флота служебным жильем в Калининграде будут введены в эксплуатацию два многоквартирных дома на 260 квартир. Объекты имеют высокую степень готовности. Специалисты Военно-строительного комплекса завершают работы по внутренней отделке помещений. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В рамках рабочей встречи строительную площадку посетили командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов совместно с начальником ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерием Абраменковым. «Два построенных дома по улице Артиллерийской в городе Калининград будут приняты на баланс ФГАУ «Росжилкомплекс». Для удобства передачи квартир в одном из домов мы обязательно организуем штаб по заселению», - отметил Валерий Абраменков.

Согласно проекту, все помещения будут сданы с внутренней чистовой отделкой и полностью готовыми к заселению. Также военные строители оснастят новые квартиры приборами учета и сантехническим оборудованием. ФГАУ «Росжилкомплекс» создано для выполнения всего спектра работ, от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее данные функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями.

Функционал учреждения подразумевает более расширенный и комплексный подход, в том числе ремонт жилых помещений, благоустройство и содержание жилых зон, пусконаладочные работы и работы по обслуживанию, текущему и капитальному ремонту инженерных сетей, лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения, включая аварийное и диспетчерское обслуживание, подготовка к сезонной эксплуатации и обслуживание многоквартирных домов.

Для удобства управления ведомственным жильем создан виртуальный личный кабинет. Военнослужащие могут дистанционно управлять жилищно-коммунальными услугами, оплачивать данные услуги без комиссии, заказывать справку в паспортном столе, передавать показания приборов учета, отследить распределение платежей по квартплате, произвести перерасчёт, решить различные бытовые вопросы через аварийно-диспетчерскую службу.