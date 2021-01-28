В ЦВО в полевых условиях прошли тренировки расчетов разведывательных БПЛА

Аргументы Недели → Армия 13+

28 января 2021, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На полигоне Юргинский в Кемеровской области расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) учились обнаруживать позиции условного противника на средних и малых высотах. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Военнослужащие отработали обнаружение условного противника в лесистой местности в условиях низких температур и ограниченной видимости, с последующей передачей разведданных в режиме реального времени на пункт управления, что позволило специалистам производить оперативно необходимые корректировки. Помимо этого, расчетами были выполнены нормативы по развертыванию комплекса, а также по посадке беспилотника в заданном районе на точность.

В учении было задействовано более 100 человек и около 10 единиц военной техники.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории Новосибирской, Омской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской области, Алтайского края и Республики Тыва.