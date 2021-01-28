Тысячи бойцов Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне, округ Колумбия до середины марта

Аргументы Недели → Армия 13+

28 января 2021, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Исполняющий обязанности министра Сухопутных войск США Джон Уайтли сказал, что около 7 тыс. нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта, после чего это число, вероятно, сократится до 5 тыс. человек. По словам Уайтли, правоохранительные органы возьмут на себя инициативу, а Национальная гвардия будет использована в качестве крайней необходимости. Об этом сообщает портал Forces.net.

«Эта миссия показывает широту, гибкость и решимость Национальной гвардии, а также жертвы и услуги, которые она приносит нашей нации», - заявил Джон Уайтли. Просьбы в адрес Минобороны о помощи поступили от полиции Секретной службы США, полиции Капитолия США и Департамента столичной полиции Вашингтона.

Уайтли сказал, что запросы были одобрены, а это означает, что Национальная гвардия предоставит свои возможности в таких вопросах, как безопасность, связь, медицинская эвакуация, материально-техническое обеспечение и обеспечение безопасности.

«Бойцы Национальной гвардии будут соответствовать требованиям гражданских властей, включая защитное снаряжение и вооружение, если это необходимо», - добавил он.

Генерал армии Дэниел Р. Хокансон, начальник Бюро национальной гвардии, сказал, что в настоящее время в округе Колумбия находится около 13 000 военнослужащих Национальной гвардии.

Он подчеркнул, что материально-техническое обеспечение, связанное с переездом 25000 сотрудников Национальной гвардии из каждого штата в округ Колумбия для обеспечения безопасности инаугурации было осуществлено менее чем за две недели, и сама миссия была беспрецедентной. «Это говорит об инвестициях, которые Америка сделала в способность Национальной гвардии реагировать, когда и где мы нужны», - отметил генерал.

Все 25 000 солдат Национальной гвардии, задействованных для инаугурации Байдена 20 января, были проверены ФБР после того, как официальные лица США стали беспокоиться о возможности инсайдерской атаки или других угроз со стороны личного состава, участвовавшего в обеспечении безопасности церемонии. По результатам этой проверки двенадцать бойцов Национальной гвардии были отстранены от службы.