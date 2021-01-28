Морпехи Балтийского флота отрабатывают прыжки с парашютом и воздушное десантирование в составе подразделений

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28 января 2021, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Балтийском флоте начались плановые практические занятия по воздушно-десантной подготовке (ВДП) с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты флота. В ходе выполнения упражнений воздушно-десантной подготовки военнослужащие отработают десантирование из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26, а также выполнят ориентирование на местности. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Всего в рамках занятий по десантной подготовке будет проведено свыше 3 тысяч прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет», в том числе и в ночное время. Прежде чем совершить прыжки с парашютом, военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны действия при возникновении нештатных ситуаций.

С военнослужащими были проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки.