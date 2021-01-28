Вертолеты Ми-24П и Ми-8АМТШВ оттачивают боевые навыки в горах Тувы

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28 января 2021, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8АМТШВ Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, завершившегося сегодня, выполнили более 400 учебно-боевых вылетов и впервые отработали программу горной подготовки в предгорьях Западного Саяна в Республике Тыва. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В рамках программы горной подготовки летчики армейской авиации выполнили маневрирование и преодоление горных хребтов на высотах от 1000 до 3000 метров. Экипажи ударных Ми-24П отработали ведение боевых действий по блокированию и уничтожению бандформирований в горных ущельях, а транспортно-боевые Ми-8АМТШВ выполнили высадку тактического десанта на неподготовленные высокогорные площадки, расположенные на 1500, 2000 и 3000 метров. Кроме того, экипажи Ми-8АМТШВ провели около 60 учебно-поисковых операции по обнаружению и эвакуации условно пострадавших. Общий налет экипажей армейской авиации за время проведения учения, которое проходило с 14 по 28 января, составил более 100 часов.

Проведение учений по горной подготовке экипажей армейской авиации ЦВО в Республике Тыва стало возможным после начала использования аэродрома в Кызыле. Он обладает всей необходимой инфраструктурой для регулярного проведения учебно-тренировочных полетов и летно-тактических учений в горной местности днем и ночью без дополнительного обеспечения летного процесса, позволяет повысить интенсивность подготовки и увеличить количество одновременно привлекаемых экипажей.

В учении были задействованы экипажи авиачастей дислоцированных в Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях и Республики Тыва, 12 ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8АМТШВ, около 120 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава.