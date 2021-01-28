В Крыму мобильный береговой ракетный комплекс отработал маневр колесами

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28 января 2021, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс (БПКРК) «Бастион» из состава береговой ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота (ЧФ) выдвинулся в один из позиционных районов, расположенный на территории Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Боевые расчёты прибыли в назначенный район, провели развёртывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбе. В соответствии с планом боевой подготовки военнослужащие дивизиона БПКРК «Бастион» в полевых условиях отработали комплекс задач по предназначению, в ходе которых провели различные тренировки.

Следующим этапом полевого выхода дивизиона БПКРК «Бастион» станет проведение совместного учения с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано более 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Напоминаем, что в настоящее время в акватории Черного моря находятся сразу два эсминца ВМС США «Портер» и «Дональд Кук».